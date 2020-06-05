Потанин доложит Путину о ситуации с разливом топлива в Норильске

Совладелец и глава «Норникеля», Владимир Потанин выступит во время совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК. По словам Пескова, совещание пройдет сегодня. Помимо Потанина, в нем примут участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Песков также прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Якубовского отстранить Потанина от руководства «Норникелем» на время расследования ЧП.

«Силовое давление абсолютно недопустимо. Первая задача — ликвидация последствий. Насколько мы знаем, все активно вовлечены. И, конечно же, задача — в рамках действующего законодательства провести расследование причин произошедшего и в случае, если таковые [виновные] есть, призвать к ответственности», — заявил Песков.



29 мая на ТЭЦ-3 компании НТЭК, которая входит в структуру «Норникеля», разлилось около 20 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в почву и водоемы.