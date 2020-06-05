Россияне свыклись с дальнейшим снижением доходов

Негативное воздействие пандемии на экономику страны будет долгосрочным, поняли россияне и поэтому начали оптимизировать свои расходы. Это следует из совместного опроса BCG и «Ромир», пишет «КоммерсантЪ».
35% респондентов планируют вернуться к прежним тратам на продукты питания за несколько недель, 32% считают, что на это потребуется несколько месяцев, 16% — более года. Еще около 17% уверены, что им никогда не удастся вернуться к прежним объемам трат на питание.
Что касается расходов на одежду и обувь, то после снятия всех карантинных ограничений 22% опрошенных готовы будут возобновить их через несколько недель, 36% — через несколько месяцев, 23% — только через год. 19% россиян никогда не смогут позволить себе докарантинные траты на одежду и обувь.