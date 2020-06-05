Россияне свыклись с дальнейшим снижением доходов

Негативное воздействие пандемии на экономику страны будет долгосрочным, поняли россияне и поэтому начали оптимизировать свои расходы. Это следует из совместного опроса BCG и «Ромир», пишет «КоммерсантЪ».

35% респондентов планируют вернуться к прежним тратам на продукты питания за несколько недель, 32% считают, что на это потребуется несколько месяцев, 16% — более года. Еще около 17% уверены, что им никогда не удастся вернуться к прежним объемам трат на питание.

Что касается расходов на одежду и обувь, то после снятия всех карантинных ограничений 22% опрошенных готовы будут возобновить их через несколько недель, 36% — через несколько месяцев, 23% — только через год. 19% россиян никогда не смогут позволить себе докарантинные траты на одежду и обувь.

Через несколько недель после снятия ограничений свои траты на рестораны готовы вернуть на прежний уровень только 15%, а на путешествия — 11%. 33% считают, что им никогда не удастся тратить столько денег на рестораны, как это было до пандемии. Такой сценарий в отношении трат на путешествия не исключают для себя 36% опрошенных.