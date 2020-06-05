«Голос» призывает россиян самостоятельно агитировать за или против поправок в Конституцию

Организаторы голосования по поправкам в Конституцию фактически заблокировали свободное широкое общественное обсуждение изменений, констатируют в движении «Голос» и призывают россиян самостоятельно агитировать за или против их принятия.

«Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы и связанные с ними средства массовой информации, используя административный ресурс, проводят массированную агитацию за одобрение поправок. В агитации активно участвует даже ведомство, призванное организовывать голосование — Центральная избирательная комиссия России, — утверждающее при этом, что оно проводит не агитацию, а информирование», — отмечают в «Голосе».

Ссылаясь на действующую Конституцию, гарантирующую свободу совести, свободу иметь и распространять свои убеждения, свободу мысли и слова, свободу распространения информации, активисты призывают самостоятельно проводить агитацию по вопросу общероссийского голосования.

«Формы этих высказываний могут быть различными: через СМИ или интернет, в своих социальных сетях или в прямом общении со своими близкими, через участие в законных мирных массовых и индивидуальных акциях», — говорится в заявлении движения.