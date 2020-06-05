В МЧС заявили о локализации места разлива нефтепродуктов под Норильском

На месте ЧП под Норильском разлив дизельного топлива локализован, сообщили в МЧС. «На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении ведомства.

Для расчистки грунта и реки задействованы 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области, спасатели Росморречфлота. В ближайшее время прибудет аварийно-спасательная группа компании «Газпром нефть».

29 мая в результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в почву и водоемы.