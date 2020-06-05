SuperJob: за изменение Конституции выступают 18% экономически активных россиян

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% экономически активных россиян, каждый четвертый не пойдет на выборы. За пакет поправок готовы проголосовать 18% респондентов, 42% — против, 28% пока не решили, показал опрос сервиса SuperJob.



Подробно ознакомились с предлагаемыми изменениями 30% представителей экономически активного населения, еще 35% что-то слышали о них. Мужчины чаще женщин демонстрируют протестное поведение и неприятие поправок: среди них больше тех, кто не хочет идти на выборы (28% против 21% среди женщин), противников поправок (49% и 35% соответственно), при этом и подробно ознакомившихся с изменениями Конституции среди мужчин больше (35% против 26% среди женщин).



Самая активная и осведомленная электоральная группа — россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).

Опрос проводился с 1 по 3 июня в 322 населенных пунктах во всех федеральных округах России среди 1600 респондентов.