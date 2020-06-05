Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы Российской венчурной компании

После допроса в МВД генерального директора АО «Российская венчурная компания» Александра Повалко обвинили в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий и задержали на 48 часов. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения, пишет «КоммерсантЪ».

По версии следствия, глава РВК злоупотребил с инвестициями в американскую компанию Alion Energy Inc., которая специализируется на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. Предполагаемый ущерб может достигать $3 млн.