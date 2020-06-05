Twitter удалил видео с речью Трампа из-за нарушения авторских прав

Twitter удалил видео с речью президента США Дональда Трампа, посвященное гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая вызвала массовые протесты в стране. Ролик опубликовал предвыборный штаб Трампа, сам президент ретвитнул пост. Как пишет The Hill, соцсеть объяснила блокировку нарушением авторских прав на одно из изображений, используемых в ролике.



На видео Трамп называет смерть Флойда «серьезной трагедией» и предупреждает о «насилии и анархии» со стороны «радикальных левых групп». Он также описывает подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов как «преданных государственных служащих».

Официальный представитель кампании Трампа Эндрю Кларк назвал действия Twitter цензурой.

Это не первый конфликт президента США и Twitter. Ранее соцсеть пометила значком недостоверности твиты Трампа о вреде рассылки бюллетеней для голосования по почте. Президент ответил распоряжением, предписывающим федеральному правительству рассмотреть вопрос о лишении некоторых правовых гарантий, предоставляемых платформам социальных сетей.