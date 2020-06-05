В Совете Европы призвали освободить экс-главу службы безопасности ЮКОСа Пичугина

Комитет министров Совета Европы призвал Москву принять индивидуальные меры, «необходимые для устранения последствий обвинительных приговоров» экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, то есть провести новый суд или помиловать его. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на резолюцию Комитета министров.

4 июня комиссия по помилованию уже в третий раз отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании Пичугина. Он просил учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы в декабре прошлого года рекомендовали применить к нему акт о помиловании. Также он отмечал, что уже отбыл в заключении более 16 лет и 9 месяцев.

В 2007 году Алексея Пичугина приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств и покушений, совершенных в интересах главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Своей вины он не признал.