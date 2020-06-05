Билл Гейтс о чипировании людей: «Меня беспокоит существование этих сумасшедших идей»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чей фонд финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против COVID-19, признал, что его беспокоят теории заговора о чипировании людей под видом вакцинации. Но все это он назвал сплетнями в интервью BBC.



«Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да — это приводит к разжиганию вражды между людьми <…> Когда, в конечном счете, у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — сказал Гейтс.

Билл Гейтс еще в 2015 году на конференции TED заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса. Именно на это высказывание в январе 2020 года стали ссылаться сторонники теории о том, что бизнесмен стоит за созданием вируса и намерен извлечь из этого выгоду.