Электронное голосование по Конституции пройдет по технологии московского эксперимента

Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет на базе той же технологии, которая использовалась во время эксперимента на выборах в Мосгордуму. По словам министра цифрового развития Максуда Шадаева, такое решение было принято с учетом ограниченных сроков, стоящих перед организаторами голосования, передают «Ведомости».

Заявление о дистанционном голосовании можно подать через госуслуги и портал московского правительства. Доступ получат все, чей аккаунт в системе госуслуг удалось сопоставить с реестром избирателей.

Ранее в ЦИК неоднократно заявляли, что не планируют тиражировать столичный опыт дистанционного голосования на всю страну и разрабатывают собственную технологию, отмечает газета. Но, как сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, примененные в Москве методические подходы признаны правильными, именно они будут развиты для базовой модели, которая будет использована на территории всей страны.

Накануне Центризбирком разрешил проводить электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Проголосовать можно будет по адресу 2020og.ru.