СК возбудил уголовное дело против лидера движения «За новый социализм» Платошкина

Уголовное дело о массовых беспорядках и фейках Следственный комитет возбудил против лидера движения «За новый социализм» видеоблогера Николая Платошкина. Ему вменяют две статьи УК — склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков, а также публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

«Медиазона» отмечает, что у канала Платошкина в YouTube 475 тыс. подписчиков. В последнее время он выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию, выходить на акции протеста, не нарушая карантинные запреты, и собирать наблюдателей на голосование. «Кто за поправки — тот за вечное правление Путина», — говорил Платошкин. Блогер также обещал по окончании карантина провести в Москве митинги за отставку президента Владимира Путина и правительства.