Электронное голосование по Конституции используют в Москве и Нижегородской области

Проводить голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате ЦИК разрешил двум регионам — Москве и Нижегородской области. Претендовали на это также Петербург, Карелия и Красноярский край.

Как передает «Интерфакс», Санкт-Петербургу отказали из-за сомнений в возможности городской избирательной комиссии провести голосование так, чтобы у избирателей не возникло никаких сомнений, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Красноярскому краю было отказано из-за большой часовой разницы с Москвой. По словам Памфиловой, это вызывает технические проблемы и обусловлено неготовностью самой ЦИК. Что касается Карелии, то заявка региона пришла слишком поздно.