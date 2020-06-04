Минприроды: экосистема после ЧП в Норильске восстановится минимум через 10 лет

Экосистема на месте разлива нефтепродуктов в Норильске будет восстанавливаться не менее десяти лет, сообщила замминистра природных ресурсов и экологии Елена Панова.

«Я думаю, не один год потребуется для того, чтобы восстановить экосистему, и даже, наверное, как минимум десять лет. Ущерб достаточно большой, не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы еще берем сушу, то намного больше», — цитирует Панову ТАСС.

29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в группу «Норникеля», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть которого попала в водоемы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, загрязнении воды, порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды.