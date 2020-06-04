В G7 не ждут Путина

Страны «большой семерки» не хотят видеть Россию членом клуба, заявили премьер Канады и представитель премьера Великобритании, несмотря на предложение президента США вернуть Москву в ряды G7.

По словам Дональда Трампа, «формат G7 устарел и не отражает реального положения дел в мире», поэтому список входящих в клуб стран следовало бы расширить, в частности включить в него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. В связи с этим президент предложил пригласить Россию обратно в G7, а на следующий день во время телефонного разговора сообщил о своем намерении президенту России Владимиру Путину.

Россию исключили из клуба после присоединения Крыма. По мнению главы канадского правительства Джастина Трюдо, с тех пор ничего не изменилось. С ним согласны и в Лондоне.

По традиции G7 принимающая сторона, то есть США, может приглашать гостей, но с точки зрения Великобритании и Канады, приглашение России даже в статусе гостя является слишком большой уступкой, которая может стать первым шагом к возвращению Москвы в «семерку» уже в качестве полноправного члена, рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Скорее всего, предложение Трампа снова закончится ничем, поскольку в целом для улучшения отношений России с Западом пока нет никаких серьезных предпосылок, резюмирует Кортунов.