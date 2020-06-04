В Архангельской области закрыли Северодвинск из-за вспышки коронавируса

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ, согласно которому с 6 июня ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из него. Приехать в город и уехать из него смогут только несколько категорий граждан, все они должны иметь при себе документы, доказывающие необходимость поездки.

По словам источника «Ведомостей», с 5 апреля на двух крупнейших предприятиях Северодвинска — «Севмаше» и «Звездочке» — диагностировано около 500 и 200 заболевших соответственно. За неделю прирост составил более 200 человек, что вызвано началом тестирования на «Звездочке» силами медиков самого предприятия.

По данные оперативного штаба, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 133 новых случая заболевания. С начала эпидемии было зафиксировано 2496 случаев COVID-19.