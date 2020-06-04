При подсчете голосов 1 июля журналистам бюллетени не покажут

Согласно обновленному порядку голосования по поправкам в Конституцию, который ЦИК утвердил 2 июня, журналисты не смогут наблюдать за непосредственным подсчетом голосов. На различия в двух документах обратили внимание «Открытые медиа».

Так, в пункте 11.14 документа от 20 марта представители СМИ имели право наряду с наблюдателями и под контролем членов избирательной комиссии визуально ознакомиться с рассортированными бюллетенями при их подсчете. В новой редакции правил этой нормы уже нет: теперь участвовать при обработке бюллетеней смогут только наблюдатели. Журналисты при желании получат только копию протокола после подсчета, но не смогут ознакомиться с бюллетенями.

При этом согласно пункту 3.3, представители СМИ «вправе присутствовать в помещении для голосования <…> при подсчете голосов и установлении итогов голосования». Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук говорит, что хоть упоминание о присутствии СМИ при подсчете бюллетеней остается в главе «Гласность», после того как из нормы о подсчете голосов «выпали» слова про журналистов, подойти и посмотреть бюллетени они уже не смогут, останутся только наблюдатели.

По словам члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, при традиционном порядке журналист наравне с наблюдателем имел возможность после сортировки попросить членов комиссии еще раз пересчитать бюллетени так, чтобы можно было удостовериться в корректной сортировке голосов: «И это часто помогало добиться внимания — когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата. Вот такую возможность у СМИ сейчас отбирают».