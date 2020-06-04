Сенаторы США подготовили законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2»

Сенаторы США от обеих партий подготовили и готовы на этой неделе объявить о законопроекте, расширяющем санкции в отношении российского проекта «Северный поток-2».

Как пишет Reuters, новый законопроект, предложенный республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, расширит санкции, включив штрафные меры для сторон, участвующих в работах, связанных с прокладкой трубопровода, а не только непосредственно в укладке труб, и сторон, предоставляющих услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования судов.

В декабре 2019 года США уже ввели санкции в отношении проекта. После этого компания Allseas, суда которой укладывали трубы в Балтийском море, прекратила работы.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что трубопровод в Германию по дну Балтийского моря может быть запущен к концу 2020 года или в начале 2021-го. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что санкции против проекта противоречат международному праву.