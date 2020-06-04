YouTube заблокировал гомофобный агитационный ролик за поправки в Конституцию

YouTube заблокировал агитационный ролик за поправки в Конституцию, в котором изображена семья геев, усыновляющая мальчика. «Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении сервиса при попытке просмотреть ролик.

На YouTube запрещены словесные проявления ненависти. К ним относятся и высказывания, содержащие призывы к враждебности по отношению к отдельным лицам или группам людей, в том числе по признаку сексуальной ориентации.

Ранее в соцсетях было распространено видео, в качестве заказчиков которого значатся Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот». В ролике рассказывалась история, в которой ребенка забирает из детдома усыновитель. При выходе на улицу мальчик спрашивает, где его мама. Отец указывает на другого мужчину, изображающего манерного гея, со словами: «Так вот она, твоя новая мама». Мужчина достает с заднего сиденья машины детское платье и предлагает его мальчику, после чего ребенка усаживают в автомобиль. Закадровый голос спрашивает у зрителя: «Такую Россию ты выберешь?» — и предлагает проголосовать за поправки в Конституцию, а в титрах говорится, что одна из поправок определяет брак как союз мужчины и женщины.

Правозащитники уже просили прокуратуру и СК провести проверку в отношении создателей ролика, а Роскомнадзор — заблокировать видео.