За шамана Габышева вступились в региональном и федеральном парламентах

Вмешаться в дело шамана Александра Габышева, который намеревался «изгнать» Владимира Путина из Кремля, депутат Госдумы Федот Тумусов попросил генпрокурора Игоря Краснова. Тумусов в депутатском запросе требует проверки компетенции медиков, вынесших заключение о необходимости принудительной госпитализации шамана в связи с «переоценкой личности», пишет «КоммерсантЪ».

Вопросов к экспертизе, которая признала Габышева невменяемым, «больше, чем к самому шаману», соглашается вице-спикер Госсобрания Якутии Виктор Губарев: «В республике поддерживают Александра Габышева, в том числе потому, что он задает правильные вопросы о состоянии дел в стране и в регионе. Конечно, это отчасти политическая история. Независимая экспертиза, на которой должна настаивать защита Габышева, покажет, что он вполне вменяем».

Ранее в защиту Габышева высказалась мэр Якутска Сардана Авксентьева: «На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение».

Но ее слова не помогли. Якутский городской суд удовлетворил исковые требования психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана. Комиссия диспансера признала Габышева опасным для себя и окружающих.