СК завел четвертое уголовное дело после аварии в Норильске

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности из-за несвоевременного сообщения о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Ранее были возбуждены дела о загрязнении воды, порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды.

Сегодня следователи ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

После аварии на ТЭЦ-3, входящей в структуру «Норильского никеля» в реки и почву вылилось 20 тыс. тонн дизельного топлива.