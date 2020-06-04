Павел Дуров: Разблокировка Telegram могла бы положительно сказаться нацбезопасности страны

Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России.

Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру.

Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы.

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