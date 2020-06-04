Более 400 иностранных ученых и деятелей искусства потребовали освободить историка Юрия Дмитриева

Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение с требованием немедленно освободить историка и главу Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. На ближайшем заседании по делу Дмитриева в Петрозаводском городском суде, которое состоится 15 июня, его представит адвокат Виктор Ануфриев.

«Сегодня в России вокруг истории ГУЛАГа и Сталина по-прежнему идет «война за память». Отрицание темных страниц прошлого отравляет настоящее. Под сомнение ставятся даже личности тех, кто был расстрелян и захоронен в Сандармохе. Судебное преследование Юрия Дмитриева — часть этой войны. Его арест вызвал общественное негодование. Уже четвертый год идет общероссийская кампания за его освобождение и снятие с него всех обвинений», — говорится в письме. — Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории. Мы призываем немедленно освободить Дмитриева из-под стражи. Ему должна быть предоставлена возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы».

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. По делу о детской порнографии его уже оправдали, но Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, а историку добавили обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера.