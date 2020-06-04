Миллиарды спикера Мосгордумы объяснили удорожанием проданной земли

Задекларированный спикером Мосгордумы Алексеем Шапошниковым доход за 2019 год в 1,95 млрд рублей вызвал много вопросов у общественности, но, как выяснили СМИ, обогащение объясняется удорожанием земли, принадлежащей депутату, от перевода под жилую застройку. Об этом сообщают «Открытые медиа».

«Интерфаксу» Шапошников сообщил, что «в 2018 году был продан 100% пакет акций «Северянина». «Поскольку это была длящаяся сделка, длилась 2018−2019 годы, то к моменту подачи декларации [за 2018 год] подлежащего дохода для отражения в декларации его, к сожалению, не было», — сказал он.

«Открытые медиа» изучили информацию о договоре купли-продажи акций завода «Северянин», и выяснилось, что в 2018 году Шапошников продал принадлежащие ему акции предприятия акционерам девелоперской группы «Абсолют». У «Северянина» почти 3 гектара возле парка Лосиный остров на севере Москвы. Раньше там был бизнес-центр и заводские корпуса, но они были снесены, и на их месте возводится элитный жилой комплекс.

Принадлежавший Шапошникову «Северянин» сначала арендовал землю, а в 2012 году выкупил у мэрии Москвы. Тогда эта земля считалась промзоной и ее кадастровая стоимость составляла 366 млн руб. К началу стройки он сумел перевести землю под многоквартируню застройку, и стоимость участков выросла в четыре раза — до 1,4 млрд руб.