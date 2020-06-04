Лукашенко назначил нового премьера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после отставки правительства назначил новым премьер-министром Романа Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ранее пост председателя правительства республики занимал Сергей Румас, но он, по словам Лукашенко, решил заняться бизнесом. «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать», — говорил Лукашенко.