В Петербурге общая смертность в мае выросла на треть

В мае в Петербурге умерли 6 427 человек, а годом ранее только 4 875. С 2011 года смертность в мае составляла около 5 тыс. человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на статистику комитета по делам записи актов гражданского состояния.

По данным городских властей, за весь период пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 240 человек.

В середине мая губернатор Александр Беглов говорил, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в городе превышает средний многолетний показатель в несколько раз. По состоянию на 12 мая, с 1 марта внебольничной пневмонией заболели 11 223 человека, скончались 694. При этом, по словам губернатора, на 12 мая в Петербурге COVID-19 диагностировали у 8 050 человек, 58 из них скончались.