МЧС: решение по ликвидации ЧС в Норильске найдено

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что найдено решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. При этом он не уточнил, о каком конкретном решении идет речь, передает «Интерфакс».

Росприроднадзор в свою очередь не поддержал идею красноярского губернатора Александра Усса и НТЭК о сжигании топлива. «Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент. Никакого отжига нефтепродуктов не будет», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает ТАСС.

Сжигание топлива как метод ликвидации последствий бедствия предлагал Усс на совещании с президентом Владимиром Путиным, напоминает РБК. Он объяснял, что из-за отсутствия инфраструктуры и дорог в районе реки, по которой поднимается пятно нефтепродуктов, иных методов утилизации собранного дизельного топлива местные власти пока не видят.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин указывал, что сжигание собранного топлива может само по себе стать экологической проблемой: «Не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива. Надо постараться максимально все-таки извлечь топливо, все-таки смешать его с соответствующими реагентами химическими, и в случае когда уже совсем будет тяжко, наверное, чего-то сжечь. Но такой костер на такой площади, такого количества, это будет большая проблема».В «Норникеле» заявили , что нефтепродукты законсервируют после удаления из рек. «Компанией найдены емкости, в субботу они будут доставлены в Норильск, потом переправлены на площадку. Мы ожидаем получить около 16 тыс. тонн емкостей, и дальше они будут рассредоточены по местам для вылавливания нефтепродуктов. И дальше эта водяная смесь будет законсервирована и найден способ, каким образом мы эту жидкость и эти емкости будем эвакуировать с площадки», — сказал первый вице-президент, операционный директор компании Сергей Дяченко.Днем 29 мая на территории ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего начался пожар. 30 мая в СК сообщили о проверке из-за разлива нефтепродуктов. Как сообщалось тогда, по предварительным данным, разлилось около 20 тыс. тонн топлива на площади около 350 кв. м. В тот же день стало известно, что дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан.

3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тыс. тонн.