Керимов подал иск к «Ведомостям» из-за статьи 2017 года о событиях 15-летней давности

Сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов считает порочащими его репутацию сведения, изложенные в статье «Ведомостей» 2017 года. Как пишет газета, в иске, который поступил в редакцию, говорится, что истец требует опровергнуть несколько фраз из статьи «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». Недовольство вызвали следующие предложения: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы — СПК «Развитие», объединявшей корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Этот эпизод вошел в историю — головной офис СПК «Развитие» в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал».

В иске Керимов настаивает, что не имел отношения к описанному захвату офиса «Развития», и выражает мнение, что распространенные сведения порочат его деловую репутацию. Он требует удалить всю статью с сайта издания, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. руб.

Описанные в статье события произошли в 2005 года. Тогда бывший московский чиновник Александр Воронин лишился своего актива — строительного холдинга СПК «Развитие». Штурм офиса вооруженными людьми 15 лет назад описывал «Ведомостям» гендиректор «Развития» Владимир Кузнецов. По его словам, из здания его выгнали люди, называвшие себя представителями новых собственников «Развития», и этот новый собственник — Керимов.

Сулейман Керимов 1 июня подал в суд иски к газетам «Ведомости» и «Версия» и журналу Forbes. Претензии миллиардера к «Версии» и Forbes неизвестны — представители изданий сообщили, что пока не получили иски. Между тем, Гагаринский суд уже вернул иски Керимова к изданиям из-за неподсудности данному конкретному суду.