Пляжи Крыма и Краснодарского края откроются в ближайшие две недели, сообщила глава управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

«Публичные пляжи, остальные пляжи, пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов <…> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», — цитирует Forbes Лысенкову.

Она отметила, что в Краснодарский край уже «поехали туристы», но там пока работают лечебные пляжи, которые находятся на «единой территории вместе с санаторно-курортным учреждением». По всей стране пляжи будут открываться индивидуально, в зависимости от ситуации в каждом регионе.