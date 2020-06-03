Суд вернул Керимову его иски к СМИ

Гагаринский суд Москвы отказался принять иски сенатора Сулеймана Керимова к трем СМИ в связи с их неподсудностью. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Сегодня стало известно, что Керимов обратился в суд с требованием о защите чести и достоинства к журналу Forbes, газетам «Версия» и «Ведомости». Агентство «Москва», сообщившее об этом, не указало причин исков, но отмечало, что Forbes 21 мая опубликовал текст «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?», где в числе прочих речь шла о детях Керимова.

Представители Forbes и «Версии» пока не смогли прокомментировать иски, поскольку также не знют, в чем их суть и с чем они связаны.