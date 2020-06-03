Amnesty International потребовала прекратить в России задержания за одиночные пикеты

Amnesty International обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с открытым письмом, в котором напомнила, что право на свободу мирных собраний должно уважаться и защищаться даже в условиях пандемии. Поэтому преследование участников одиночных пикетов, в том числе журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, арестованного на 15 суток, и десятков других пикетчиков недопустимо, говорят правозащитники.

По их мнению, не выдерживает критики причина задержания — нарушение участниками акций режима самоизоляции. «Эти люди стояли на улице по одному, на разумном расстоянии от других людей, используя средства индивидуальной защиты в соответствии с текущими здравоохранительными мерами. На самом деле именно задержание и арест этих людей угрожают сейчас общественному здоровью, учитывая плохие санитарные условия и нередко переполненность отделов полиции», — отмечает Amnesty International.

Организация призывает министра «дать указание сотрудникам полиции уважать и защищать права на свободу выражения мнений и мирных собраний в России без какой-либо дискриминации» и «немедленно принять меры в отношении нарушений прав человека, уже допущенных сотрудниками полиции и местными властями».