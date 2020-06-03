Мосгорсуд признал законными штрафы за нарушение карантина

Мосгорсуд отклонил иск, в котором Алексей Обухов и Денис Шендерович просили отменить статью городского КоАП о нарушении самоизоляции. По этой статье оштрафовали уже более 54 тыс. пользователей «Социального мониторинга». Об этом сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

«Ведомости» пишут, что представители мэрии в суде доказывали, что московский закон не нарушает федерального, так как вопросы введения и применения административных санкций — предмет совместного ведения, и региональные власти вправе устанавливать свое регулирование там, где отсутствует федеральное. Так как режим самоизоляции введен московскими властями, то и ответственность за его нарушение предусмотрена местным законом.

Пока защита получила только резолютивную часть решения суда, после получения мотивировочной оно будет обжаловано.