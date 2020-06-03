Руководство Российской венчурной компании подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов

Сотрудники ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко. Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД, пишет «КоммерсантЪ».

По данным источников издания, уголовное дело возбуждено ФСБ по статье УК о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Речь идет о $600 тыс., но, как утверждают источники «Ъ», уже в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

Уголовное дело выросло из другого расследования — уголовного преследования бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд руб. под предлогом инвестиции средств в США.