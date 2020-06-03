ФБК опубликовал свои рейтинги доверия к Путину и Навальному

К президенту Владимиру Путину положительно или скорее положительно относятся 57% респондентов Фонда борьбы с коррупцией, к основателю ФБК Алексею Навальному — 12%. Антирейтинг у Путина составляет 18%, у Навального 25%.

Несмотря на показатели в пользу президента, Навальный считает их положительными.

«Рейтинг Путина никогда еще по нашим замерам не был таким низким. (У ВЦИОМа в таком же опросе получилось 69%, и теперь мы твердо знаем, что это просто вранье.) Во-вторых, и это еще важнее, никогда таким высоким не был антирейтинг. Думается, что к 18% тех, кто не побоялся признаться в телефонном опросе в своем негативном отношении к президенту, можно смело приплюсовать и значительную часть от тех 24%, кто обозначил свое отношение как «нейтральное» <…> Да, Путин продолжает оставаться достаточно популярным политиком, но его популярность падает и приближается к 50%, а антирейтинг стал очень существенным», — пишет Навальный.