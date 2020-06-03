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BlaBlaCar вновь работает в России

03.06.2020

Сервис для совместных поездок BlaBlaCar возобновил работу в России после ее приостановки в марте. Как сообщил «Коммерсанту» представитель компании, в сервис внедрили рекомендации Минздрава, которые призывают не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки. BlaBlaCar ограничил число мест для бронирования до четырех, а также ввел функцию «только один сзади», с помощью которой водитель может ограничить число попутчиков одним человеком.

О приостановке работы из-за распространения коронавируса компания сообщила 30 марта.

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