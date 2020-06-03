Москвичи заявили в Генпрокуратуру о подлоге слушаний по реновации

Жители Зюзино обнаружили, что на портале «Активный гражданин» в майские праздники они «одобрили» вырубку парка под высотки, при этом ни один голос против не учли. После этого более 800 человек обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить действия Москомархитектуры и отменить проект реновации, который был утвержден в районе, пишут «Открытые медиа».

Как утверждают авторы письма в Генпрокуратуру, голосование на сайте без личного участия жителей нарушает статью 5.1 Градостроительного кодекса, где речь идет о том, что жители должны лично посетить публичные или общественные слушания. Однако прошло онлайн-обсуждение, причем в майские праздники и без какого-либо оповещения жителей.

«Не было никакого оповещения, никто заранее не знал о планах властей, до начала карантина даже разговоров о том, что у нас возможен такой масштабный проект ни управа, ни префектура не говорила — утверждает член инициативной группы Екатерина Самухина, — возникает подозрение, что власти могли воспользоваться тем, что мы находимся на самоизоляции и не можем физически опротестовать их действия».

О подобных «слушаниях на карантине» сообщали районные активисты по всей Москве. Пока жители находились в самоизоляции, проекты реновации заочно «обсуждались» в районах Южное Бутово, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Фили-Давыдково, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский. По итогам этих голосований снесут около 340 домов.