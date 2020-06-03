Оппозиция обсуждает подачу иска из-за агитационной кампании за поправки в Конституцию

Организаторы общественной кампании «Нет!», выступающие против внесения поправок в Конституцию, обсуждают возможность подачи иска из-за идущей агитации за конституционную реформу. Об этом Znak.com сообщила муниципальный депутат Юлия Галямина.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает только информирование граждан о поправках, а не агитацию. В то же время, как отмечают наблюдатели, организованная ЦИК кампания де-факто получила черты агитации за внесение поправок, тогда как оппозиция не имеет возможности высказать свои аргументы против.

«Учитывая ответ Центризбиркома, мы сейчас обсуждаем возможность подачи иска в суд. Потому что те видеоролики, которые показывают по телевидению, фактически являются агитацией. Это противоречит тем нормам, о которых говорят в ЦИК. Следует провести лингвистическую экспертизу этих роликов», — сказала Галямина.

По ее словам, у противников поправок в Конституцию есть свои видеоролики, которые могли быть показаны в эфире телеканалов в противовес тем, что призывают голосовать за изменения.

Голосование по изменению Конституции состоится 1 июля. Одна из поправок позволит Владимиру Путину баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.