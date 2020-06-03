Реальную безработицу в России оценили в 10 млн человек

В России реальная безработица больше чем в два раза превышает официальную статистику, и в пять-шесть раз — количество зарегистрированных в службах занятости, считает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. Реальную безработицу он оценил в 10 млн человек, передает «Интерфакс».

По словам, Захарова, из-за карантина не все компании смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий: «Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5-6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн».

1 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что количество зарегистрированных безработных составило 2 млн 90 тыс. По оценке Конфедерации труда России, общая безработица в стране достигла 8 млн человек.