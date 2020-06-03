Виктор Шендерович: Тяжелый диагноз

Просмотр агитационного ролика за путинское "обнуление" помогает систематизировать то, что называется его "народной поддержкой".
Ветеран, офицер, многодетная мать, спортсмен, космонавт, символ русского Крыма и представитель национальных меньшинств попали в ролик по разнарядке, их можно вынести за скобки при анализе.
Что же до публичных фигур, то это:
- двусмысленные энтузиасты, вроде сыровара Сироты, внезапно попавшего в фавор;
- заложники, давно побежденные "стокгольским синдромом" (Бокерия);
- идеологически запущенные случаи в диапазоне Охлобыстин-Лановой;
- конченые и вполне демонстративные циники и пофигисты (Лебедев-Швыдкой).
На мой скромный вкус, сам этот список – тяжелый диагноз.
Главной же, настоящей и глубинной поддержкой Путина была и остается наша телячья готовность срать, где привяжут.