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Виктор Шендерович: Тяжелый диагноз

03.06.2020

Главной же, настоящей и глубинной поддержкой Путина была и остается наша телячья готовность срать, где привяжут

Просмотр агитационного ролика за путинское "обнуление" помогает систематизировать то, что называется его "народной поддержкой".

Ветеран, офицер, многодетная мать, спортсмен, космонавт, символ русского Крыма и представитель национальных меньшинств попали в ролик по разнарядке, их можно вынести за скобки при анализе.

Что же до публичных фигур, то это:
- двусмысленные энтузиасты, вроде сыровара Сироты, внезапно попавшего в фавор;
- заложники, давно побежденные "стокгольским синдромом" (Бокерия);
- идеологически запущенные случаи в диапазоне Охлобыстин-Лановой;
- конченые и вполне демонстративные циники и пофигисты (Лебедев-Швыдкой).
На мой скромный вкус, сам этот список – тяжелый диагноз.

Главной же, настоящей и глубинной поддержкой Путина была и остается наша телячья готовность срать, где привяжут.

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