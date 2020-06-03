Глава муниципального округа Куркино Илья Светиков: Сергей Семенович, моя семья ставит вам кол

Сергей Семенович, так получилось, что моя жена Анастасия, врач терапевт, сотрудник федерального медицинского центра, весь май возглавляла инфекционное отделение, находилась в красной зоне и спасала с замечательными коллегами жизни людей.

Вы ввели пропускной режим, и у нее был оформлен пропуск, разрешающий ей приезжать на работу и лечить людей до 04.05. Режим «повышенной готовности/самоизоляции» неоднократно продлевался, как и рабочие пропуска, но в этот раз пропуск не продлился, уведомлений о прекращении действующего не поступило, и за поездку на работу 5 мая жена получила подарок от Вас в 5000 рублей штрафа.

Подумали с женой, ну бывает, тем более Ваши подчиненные объявили, что каждый обжалуемый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Составили жалобу, объяснили ситуацию, приложили документы с работы, подтверждающие ее занятость в это время.

Сегодня получили письмо. Рассмотрели в индивидуальном порядке. Якобы, мы аргументировали только тем, что у нас пропуск был, а он недействительным оказался, хотя таких аргументов мы и не приводили, приводили другие и юридические и общечеловеческие. Отказали, рекомендуют обращаться в суд.

Что хочу сказать, Вам, мэру Москвы. Я все понимаю, возглавляю муниципальное образование Куркино уже 7 год, вроде и хочется в очередной раз войти в Ваше положение, понять, но, хоть убей, не получается. Наверное, накопилось всего уже. За этот, организованный Вами и исполненный Вашими подчиненными процесс, моя семья ставит Вам даже не неуд. Кол.

Конечно, мы пойдем в суд, и будем оспаривать теперь само право органам власти выносить штрафы с камер по этой статье.

p.s. штрафы это первое, что получила моя жена от органов власти за свою работу. Показательно

Успехов Вам.

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