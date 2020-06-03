Власти отказались штрафовать бизнес за нарушение требований Роспотребнадзора в период выхода из карантина

Кафе, фитнес-центры, кинотеатры, турфирмы и салоны красоты не будут штрафовать за нарушение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом заявили на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова, передает РБК.

«Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин», — объяснили в правительстве.Полная ответственность за соблюдение норм безопасности будет лежать на менеджменте и собственниках компании. В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».