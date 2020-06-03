Москвичка требует миллион рублей из-за необоснованных штрафов за нарушение режима самоизоляции

Инвалид I группы Ирина Карабулатова, прикованная к постели, намерена взыскать 1 млн рублей с московского Главконтроля в качастве возмещения морального вреда от двух штрафов за нарушение режима самоизоляции, попыток оспорить их в колл-центрах и заявлений чиновников, «ставящих под сомнение ее добросовестность и честность». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4 тыс. руб., что «взволновало истицу, поскольку она физически не могла выйти из дома».

Следующие три дня она пыталась донести эту информацию до департамента здравоохранения Москвы, откуда ее переадресовали в Роспотребнадзор, оттуда — в Главконтроль и, наконец, в департамент информационных технологий Москвы. Лишь после публикации 18 мая в соцсетях ей позвонили из Главконтроля, пообещав отменить штраф, а затем «в агрессивной форме» стали «расспрашивать, куда и зачем она обращалась». Сразу после этого, говорится в иске, она получила уведомление о втором штрафе от Главконтроля.

Глава ведомства Евгений Данчиков заявил, что штрафы будут отменены, но официальное решение об этом, утверждает Ирина Карабулатова, она получила лишь 28 мая — через две недели «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки».