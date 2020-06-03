Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сенатор Сулейман Керимов обратился в суд с требованием о защите чести и достоинства к трем российских СМИ. Иски в Гагаринский суд Москву поданы к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщает агентство «Москва».

«Иски о защите чести и достоинства поступили по электронной почте и были зарегистрированы, но судье еще не переданы. По факту распространения спорного текста», — рассказала пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.

Forbes 21 мая опубликовал текст «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?», где в числе прочих речь шла о сыне Керимова Саиде, который, по данным издания, владеет семейными активами. Саид Керимов входит в совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» с апреля 2016 года. Также упоминаются дочери Керимова — старшая Гульнара и младшая Амина.