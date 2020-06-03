Мишустин поручил проверить нормативные акты по борьбе с коронавирусом на соблюдение прав россиян

Премьер Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать практику применения нормативных правовых актов, принятых для борьбы с эпидемией. Это касается и указов мэра Москвы Сергея Собянина. Особое внимание необходимо обратить «на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», говорится на сайте правительства.

О результатах проверки ответственные должны отчитаться до 8 июня.

В Москве с конца марта был введен режим самоизоляции и электронные пропуска. За его нарушения людей штрафовали. Различные карантинные ограничения действуют и в других регионах страны.