«Мемориал»: число политзаключенных в России с 2018 года выросло почти в 2,5 раза

Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал обзорный доклад о ситуации с политически мотивированными уголовными преследованиями в России в 2018 — 2019 годах. По данным центра, число политических заключенных в России неуклонно растет — если в начале 2018 года их было 130, на сегодня в списке 314 человек.

Подавляющее большинство политзаключенных — люди, лишенные свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью, отмечают в «Мемориале». При этом власти использовали 35 статей Уголовного кодекса для политического преследования.

«В ходе осуществления политических репрессий в России нарушаются фундаментальные права граждан: право не подвергаться пыткам, право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебное разбирательство в разумные сроки или освобождение до суда, право на справедливый суд», — говорят правозащитники.

По их мнению, прекращение практики политрепрессий требует, в первую очередь, коренных политических изменений. Однако уже сейчас можно требовать: