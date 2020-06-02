«Мемориал»: число политзаключенных в России с 2018 года выросло почти в 2,5 раза

Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал обзорный доклад о ситуации с политически мотивированными уголовными преследованиями в России в 2018 — 2019 годах. По данным центра, число политических заключенных в России неуклонно растет — если в начале 2018 года их было 130, на сегодня в списке 314 человек.
Подавляющее большинство политзаключенных — люди, лишенные свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью, отмечают в «Мемориале». При этом власти использовали 35 статей Уголовного кодекса для политического преследования.
«В ходе осуществления политических репрессий в России нарушаются фундаментальные права граждан: право не подвергаться пыткам, право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебное разбирательство в разумные сроки или освобождение до суда, право на справедливый суд», — говорят правозащитники.
По их мнению, прекращение практики политрепрессий требует, в первую очередь, коренных политических изменений. Однако уже сейчас можно требовать:
- отмены противоправных уголовных статей (ст. 212.1, ст. 280.1, ч.1 и ч.2 ст. 148, ст. 284.1, ст. 330.1, ст. 354.1 УК РФ);
- серьезного пересмотра и уточнения антиэкстремистского и контртеррористического законодательства (ст. 282, 213, 275 УК РФ);
- изменения подходов к толкованию и применению «групповых» статей УК (ст. 282.1, 282.2, 205.4, 205.5), статей, преследующих за высказывания;
- расширения применения суда присяжных.