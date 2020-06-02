ЛГБТ-группа «Стимул» просит СК и прокуратуру проверить на экстремизм ролик-агитку о поправках в Конституцию

ЛГБТ-группа «Стимул» подала заявления в Следственный комитет и прокуратуру по поводу агитационного гомофобного видеоролика, призывающего голосовать за поправки к Конституции. По мнению правозащитников, видео разжигающего ненависть и вражду к однополым парам.

В соцсетях сегодня распространено видео, в качестве заказчиков которого значатся Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот». Ролик, который призывает прийти и проголосовать за поправки в Конституцию, представляет собой историю, в которой ребенка, оставшегося без попечения родителей, забирает из детдома усыновитель. При выходе на улицу мальчик спрашивает, где его мама. Отец указывает на другого мужчину, изображающего манерного гея, со словами: «Так вот она, твоя новая мама». Мужчина достает с заднего сиденья машины детское платье и предлагает его мальчику, после чего ребенка сажают в автомобиль. Закадровый голос спрашивает у зрителя «Такую Россию ты выберешь?» и предлагает проголосовать за поправки в Конституцию, а в титрах говорится, что одна из поправок определяет брак как союз мужчины и женщины.

«Мы убеждены, что данный видеоролик возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути. При этом дискриминация и разжигание ненависти совершаются публично, с использованием СМИ и сети «Интернет», — говорится в заявлении «Стимула».

Правозащитники просят прокуратуру и СК провести проверку в отношении создателей ролика, а Роскомнадзор заблокировать видео.

«Мы считаем неприемлемым, что откровенно ксенофобная, гомофобная риторика используется финансируемыми государством СМИ для призыва голосовать за поправки в Конституцию, статья 19 которой гарантирует равенство прав и свобод человека и запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной принадлежности», — отмечают активисты.



