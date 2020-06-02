Член ЦИК от КПРФ выступил против электронного голосования по Конституции

Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин выступил против применения электронного голосования на плебисците по Конституции. По его словам, у ЭГ только одно достоинство — оно повышает явку, передает ИА «Закон». При этом права голосующего сильно урезаются, так как нельзя заменить испорченный бюллетень, нельзя сделать его недействительным. Многих прав лишаются и УИКи — они просто наблюдают за действиями, в которых они не могут принять участие. Члены УИК подписывают протокол, не имея возможности пересчитать бюллетени, отметил Колюшин. По его мнению, использование ЭГ расширяет административный ресурс.В ответ на заявления коллег по ЦИК о том, что эксперимент не вызвал критики, Колюшин напомнил, что в 30-м округе сотни человек, получившие электронные бюллетени, не смогли проголосовать. Само голосование не работало в течение нескольких часов, за что организатор ЭГ не понес никакой ответственности, хотя проигравший кандидат судился, сообщают «Открытые медиа».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что электронное голосование по поправкам в Конституцию может быть реализовано в нескольких регионах страны.