Член ЦИК от КПРФ выступил против электронного голосования по Конституции

Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин выступил против применения электронного голосования на плебисците по Конституции. По его словам, у ЭГ только одно достоинство — оно повышает явку, передает ИА «Закон». При этом права голосующего сильно урезаются, так как нельзя заменить испорченный бюллетень, нельзя сделать его недействительным. Многих прав лишаются и УИКи — они просто наблюдают за действиями, в которых они не могут принять участие. Члены УИК подписывают протокол, не имея возможности пересчитать бюллетени, отметил Колюшин. По его мнению, использование ЭГ расширяет административный ресурс.

В ответ на заявления коллег по ЦИК о том, что эксперимент не вызвал критики, Колюшин напомнил, что в 30-м округе сотни человек, получившие электронные бюллетени, не смогли проголосовать. Само голосование не работало в течение нескольких часов, за что организатор ЭГ не понес никакой ответственности, хотя проигравший кандидат судился, сообщают «Открытые медиа» Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что электронное голосование по поправкам в Конституцию может быть реализовано в нескольких регионах страны.