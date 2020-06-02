СК начал проверку по факту убийства бойцами СОБР жителя Екатеринбурга

СК России по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту убийства при задержании жителя Екатеринбурга, которого заподозрили в краже обоев из магазина.По данным ведомства, «в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в городе Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие при задержании лица, незадолго до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина (подозреваемый) скончался на месте происшествия».

Следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошел инцидент.

В Росгвардии заявляют, что квартиру подозреваемого брали штурмом «после безрезультатных переговоров с участием отца» разыскиваемого, передает «Интерфакс». Подозреваемый угрожал автоматом Калашникова собровцам, которые вошли в его квартиру. С учетом обстановки и наличия угрозы жизни, сотрудники решили открыть огонь. Спецназ Росгвардии привлекли к задержанию после того, как подозреваемый совершил разбойное нападение в магазине, где угрожал ножом персоналу. «Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь», — подчеркнули в Росгвардии.

Ранее СМИ сообщали, что жителя Екатеринбурга заподозрили в краже обоев. От полицейских он заперся в квартире. Дверь открыл приехавший на место ЧП отец, у которого были ключи. Тогда мужчину попытались задержать, но он брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому. Прибывший отряд быстрого реагирования Росгвардии пошел на штурм. Сотрудники СОБР выломали дверь, но подозреваемый якобы набросился на них с оружием (или предметом похожим на оружие), и в результате был убит.

Движение «Гражданское общество» объявило сегодня о серии одиночных пикетов против действий полиции и Росгвардии. «Пока соцсети трещат от упоминаний полицейского произвола в Штатах, в России — беспредел. Росгвардейцы застрелили парня в его же доме за то, что он «украл обои». Мы объявляем пикеты против полицейского насилия 2 июня в 19:00 по адресу МОСКВА, Петровка,38», — говорится в Twitter движения.