ФБК обратится к генпрокурору о снятии спикера Мосгордумы

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального намерен обратиться к генеральному прокурору и в Мосгордуму с заявлениями о досрочном прекращении полномочий председателя городского парламента Алексея Шапошникова. Среди причин юристы ФБК указывают непредставление достоверных сведений о доходах, так как в декларации Шапошникова, по данным ФБК, не отражены в разделе доходов 870 млн руб., на которые им был увеличен уставный капитал ООО «ВАШ консалтинг». Также не отражены сведения о приобретении доли в ООО «ВАШ консалтинг» за эти 870 млн, превышающие его официальный доход депутата за предшествующие три года.

ФБК требует обратить в доход казны доли в компании «ВАШ консалтинг», в отношении которой не представлено сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждает, что Шапошников в 2018 году внес с личного счета в уставной капитал ООО «Ваш консалтинг» 870 млн руб., хотя в этот год он задекларировал только 24,5 млн руб. Фирма до этого принадлежала отцу Шапошникова, теперь спикер Мосгордумы владеет ее 99%.