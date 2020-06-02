Мишустин представил план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России. По словам премьера, на его реализацию за два года потребуется около 5 трлн руб., передает «КоммерсантЪ».
Мишустин напомнил, что план будет реализовываться в три этапа. До конца 2020 года нужно добиться стабилизации ситуации, до второго квартала 2021 года — восстановления экономики, а к четвертому кварталу 2021 года выйти на рост.
К концу 2021 года планируется достичь:
- возвращения безработицы на уровень ниже 5%;
- роста реальных зарплат — не менее 2,5% в годовом выражении;
- снижения уровня бедности — ниже показателя 2019 года (12,3% от общей численности населения);
- роста розничного товарооборота — на уровне не менее 3% в год.