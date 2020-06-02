Мишустин представил план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России. По словам премьера, на его реализацию за два года потребуется около 5 трлн руб., передает «КоммерсантЪ».

Мишустин напомнил, что план будет реализовываться в три этапа. До конца 2020 года нужно добиться стабилизации ситуации, до второго квартала 2021 года — восстановления экономики, а к четвертому кварталу 2021 года выйти на рост.

К концу 2021 года планируется достичь: