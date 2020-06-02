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Мишустин представил план восстановления экономики

02.06.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России. По словам премьера, на его реализацию за два года потребуется около 5 трлн руб., передает «КоммерсантЪ».

Мишустин напомнил, что план будет реализовываться в три этапа. До конца 2020 года нужно добиться стабилизации ситуации, до второго квартала 2021 года — восстановления экономики, а к четвертому кварталу 2021 года выйти на рост. 

К концу 2021 года планируется достичь:

  • возвращения безработицы на уровень ниже 5%;
  • роста реальных зарплат — не менее 2,5% в годовом выражении;
  • снижения уровня бедности — ниже показателя 2019 года (12,3% от общей численности населения);
  • роста розничного товарооборота — на уровне не менее 3% в год.

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