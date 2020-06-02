Суд удовлетворил иск о госпитализации Александра Габышева в психдиспансер

Якутский городской суд удовлетворил исковые требования психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Срок госпитализации не установлен, сообщает «Правозащита Открытки».

Комиссия диспансера признала Габышева опасным для себя и окружающих. В иске о госпитализации говорится, что шаман «страдает переоценкой своей личности» — Габышев высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти».

Габышев уже почти три недели провел в диспансере без возможности его покинуть. Его задержали 12 мая, после чего поместили в больницу. В конце мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации, но врачебная комиссия диспансера выдала заключение, в котором указала, что Габышев опасен.

Сегодня в защиту Габышева высказалась мэр Якутска Сардана Авксентьева: «На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение».